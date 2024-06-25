Песков назвал обоюдоострым оружием новые антироссийские санкции ЕС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о незаконности 14-го пакета антироссийских санкций ЕС и считают их обоюдоострым оружием.

"Мы считаем эти ограничения незаконными, выступаем категорически против, мы убеждены, что это обоюдоострое оружие", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов введение Евросоюзом очередного пакета санкций против России.

Представитель Кремля отметил, что "эти ограничения во-многом бумерангом бьют по интересам тех стран, которые их вводят".

Кроме того, по словам Пескова, у России уже есть "опыт минимизации вот таких ограничений". "Мы постоянно развиваем этот опыт и будем делать это дальше", - добавил он.