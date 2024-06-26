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Пассажирские поезда Владивосток - Расон (КНДР) запустят в июле

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Пассажирские поезда из Владивостока в северокорейский Расон планируется запустить в июле, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Мы открываем в июле прямое пассажирское сообщение, (запустят - ИФ) поезда Владивосток-Расон, где пассажирам, туристам будет очень удобно, сев во Владивостоке, приехать сразу в КНДР, насладиться там красотой, природой, культурой, познакомиться с обычаями, с традициями", - сказал Кожемяко на открытии фестиваля товаров из КНДР во Владивостоке.

Также дети из КНДР приедут отдыхать во Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке, а ребята из Приморья отправятся на летний отдых в КНДР, добавил Кожемяко.

Как сообщалось, 6 июня из Приморья в КНДР отправился первый после перерыва из-за пандемии COVID-19 пассажирский поезд. На нем в Северную Корею поехали представители туристической отрасли Приморья.

Расон - город особого подчинения в КНДР, граничащий с Приморским краем России и провинцией Цзилинь КНР. Граница с РФ проходит по реке Туманной (Туманган). В 1991 году регион получил статус особой экономической зоны.

Владивосток КНДР Расон
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