Россия и КНДР увеличат количество чартерных рейсов между двумя странами

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Россия и КНДР по итогам заседания 11-й межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству договорились увеличить количество чартерных рейсов между двумя странами и расширить их географию на крупные города России.

Об этом сообщила пресс-служба Минприроды. Глава ведомтсва Александр Козлов возглавляет межправкомиссию с российской стороны.

"За девять месяцев 2024 года туристический поток между Россией и КНДР составил свыше пяти тысяч человек. Более 70% его приходится на авиасообщение. Стороны договорились увеличить количество чартерных рейсов между странами. При этом их планируется запустить не только из востока России, но и из крупных городов страны", - говорится в сообщении.

"Российские туристы смогут посетить крупнейшие развивающиеся курорты Кореи". "На севере страны в городе Самджиён строится туристический комплекс мирового уровня с горнолыжной базой. Кроме того, корейская сторона заинтересована в привлечении российских туристов в зону прибрежного отдыха - курорт Вонсан-Кальма", - добавили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что для граждан КНДР с 2023 года действует механизм электронной визы, и корейские туристы могут посетить достопримечательности России.

Кроме того, в сфере спорта стороны договорились об увеличении количества обменов: российские и корейские спортсмены могут приезжать в страны для участия в совместных тренировках, соревнованиях, мастер-классах, семинарах и других спортивных мероприятиях, говорится в релизе.

Россия и КНДР также будут наращивать сотрудничество в области культуры. "Речь идёт о возможности посещать страны культурных деятелей для выступлений и совместных мероприятий, обмена художественными выставками и кинофестивалями", - уточняется в сообщении.

"Важнейшее направление совместной работы - сфера образования. В Пхеньяне планируется открыть Центр открытого образования на русском языке на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу. Российский партнер проекта - Благовещенский государственный педагогический университет", - добавили в пресс-службе министерства.

Накануне глава Минприроды Александр Козлов, прибывший с российской делегацией в Пхеньян 17 ноября, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Лидер КНДР сказал, что в соответствии с поднятием корейско-российских отношений дружбы и сотрудничества на новый стратегический уровень следует ещё шире и многограннее стимулировать межправительственный торгово-экономический и научно-технический обмен и сотрудничество, чтобы взаимно и мощно способствовать сопроцветанию и развитию обеих стран", - говорится в сообщении.