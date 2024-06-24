На индексацию пенсий работающих могут выделить от 96,5 млрд руб. в 2025 году до 260 млрд руб. в 2027-м

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Индексация пенсий работающих пенсионеров может потребовать 96,5 млрд руб. в 2025 году, 177 млрд руб. в 2026 году и 260 млрд в 2027 году, сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев.

"Данный законопроект потребует существенных расходов. По нашей предварительной оценке, предварительной, потому что мы до конца не знаем какой будет уровень инфляции, потребуется 96,5 млрд руб. в 2025 году, 177 млрд руб. в 2026 году и уже 260 млрд в 2027 году", - сказал Исаев в ходе заседания Комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов в Госдуме.

Комитет одобрил проект закона об индексации пенсий для рассмотрения в первом чтении. Председатель комитета Ярослав Нилов заявил на заседании, что законопроект может быть рассмотрен во всех трех чтениях уже на этой неделе. По его словам, предположительно, второе чтение может состояться в среду.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться по тем же правилам, что и пенсии неработающих. Для обеих пенсий предусмотрена индексация дважды в год, начиная с февраля 2025 года. Он также пояснял, что для расчета размера прибавки к пенсии работающих в будущем году "за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016-2024 года". Включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить уже после завершения трудовой деятельности, отмечал министр.