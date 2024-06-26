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Трое пострадавших при сходе вагонов в Коми находятся в тяжелом состоянии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В результате схода вагонов пассажирского поезда в Коми пострадали 20 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в telegram-канале глава республики Владимир Уйба. Медики уже оказывают всем помощь.

Ранее "Интерфаксу" сообщили в экстренных службах, что за помощью к медикам на месте происшествия обратились до 50 человек. В основном у пострадавших диагностируются переломы, ушибы, порезы и черепно-мозговые травмы.

Пострадавших отвезут в городскую больницу Инты. Остальных расселят в гостиницах, пунктах временного размещения (ПВР), школах и других учреждениях соцсферы. Для всех, кто был в поезде, готовы ПВР в гостинице и школе Инты, сообщил Уйба.

По его словам, в поезде находились 215 пассажиров. Пять вагонов вместе с тепловозом стоят на рельсах. Сошел с рельсов "хвост" поезда, сообщил Уйба.

Состав из целых вагонов выдвинется в Инту, отметил он.

В Инте наготове на перроне стоят автобусы. Они встретят всех 215 пассажиров, сообщил он.

Ранее в среду на перегоне Инта-1 - Угольный в Коми сошли с рельсов 9 из 14 вагонов пассажирского поезда назначением Воркута - Новороссийск.

В РЖД назвали предварительной причиной схода вагонов подмыв полотна из-за обильных осадков.

В Западном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета России сообщили, что погибших, по предварительным данным, нет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Коми Владимир Уйба РЖД Воркута Новороссийск
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