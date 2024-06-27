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Пятерых пострадавших при ЧП с поездом в Коми транспортируют в Сыктывкар

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Инте (Коми) прошло заседание оперативного штаба по оказанию помощи пострадавшим в результате схода с рельсов поезда Воркута - Новороссийск, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"17 пассажиров вернулись на восстановительном поезде в Инту, из них 10 госпитализировано. Двое будут транспортированы в родной город Воркуту. Из оставшихся восьми пострадавших 14-летняя девочка в тяжелом состоянии. Ее месте с родителями (находятся в удовлетворительном состоянии) и еще двумя пострадавшими транспортируют в Сыктывкар", - написал Уйба в своем телеграм-канале.

В Интинской ЦГБ останутся три человека, которые находятся в удовлетворительном состоянии.

В РоссииРежим ЧС введен в Коми в связи со сходом пассажирского поездаЧитать подробнее

Как сообщалось, 26 июня в 18:12 по московскому времени на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда 511 Воркута - Новороссийск. В поезде находилось 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Под одним из опрокинувшихся вагонов найден погибший мужчина.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что пострадали до 50 человек. Уйба ранее заявлял, что пострадали 20 человек, трое - в тяжелом состоянии. По информации помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, пострадавшими в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Коми числятся до 40 человек.

В РЖД назвали предварительной причиной схода вагонов подмыв полотна из-за обильных осадков.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Коми Сыктывкар
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