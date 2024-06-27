ФССП принудительно взыскала за семь лет более 210 млрд руб. алиментных платежей

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Более 210 млрд рублей принудительно взысканы с должников по выплате алиментов за последние семь лет, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

"Только за последний год взысканная сумма превысила 66 млрд рублей", - сказал Аристов в рамках сессии на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) в четверг.

По его словам, на принудительном исполнении находится стабильно 1,5 млн исполнительных производств о взыскании алиментов.

Аристов добавил, что на территориях новых регионов исполнительное производство осуществляется сейчас в полном объеме.

"За пять месяцев текущего года уже взыскали практически в четырех регионах почти 1 млрд руб. алиментных платежей", - отметил глава ФССП.