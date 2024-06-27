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Минобрнауки РФ предложило ввести стипендию на уровне МРОТ для студентов с детьми

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ предлагает включить в новый нацпроект "Семья" ежемесячную социальную стипендию на уровне МРОТ для студентов с детьми дошкольного возраста, сообщил журналистам в пресс-службе Минобрнауки РФ в четверг.

"Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект "Семья" ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в 452 университетах уже выплачивается материальная помощь женщинам, родившим ребенка во время обучения. Также в 347 вузах предоставляют материальную поддержку одиноким родителям.

Национальный проект "Семья" начнет реализацию с 1 января 2025 года.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2025 года может превысить 22 тыс. руб. в месяц.

Минобрнауки РФ
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