Отдельная организация займется популяризацией рыбопродукции среди россиян

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в России будет создана автономная некоммерческая организация (АНО) для изучения спроса на рыбопродукцию и ее популяризации.

"По поручению президента разработана целая дорожная карта по популяризации отечественной рыбной продукции. В том числе, предусмотрено создание АНО, которая будет заниматься изучением спроса у населения - что нам не хватает для того, чтобы объем потребляемой рыбы на душу населения становился больше", - сказал Шестаков в Петропавловске-Камчатском в пятницу.

По его словам, организацию, которая будет заниматься популяризацией рыбной продукции, в том числе среди молодежи, создадут в августе этого года.

"Сейчас организация будет действовать за счет средств Росрыболовства, но в дальнейшем мы надеемся, что и рыбопромышленники подключатся к финансированию этой АНО", - сказал Шестаков.