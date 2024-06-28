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В Кремле дебаты Байдена и Трампа назвали внутренним делом США

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что считают внутренним делом США дебаты претендентов на пост президента Джо Байдена и Дональда Трампа, но отслеживают те заявления, которые были сделаны.

"Мы, конечно, видели сообщения СМИ об этих дебатах, ознакомимся с ними поподробнее, это внутреннее дело Соединенных Штатов", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать прошедшие в США теледебаты.

При этом представитель Кремля отметил: "Конечно, мы знакомимся со всеми заявлениями, которые были сделаны".

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Тем не менее Песков оговорился, что дебаты кандидатов в президенты США не являются приоритетом для президента РФ Владимира Путина. "Я не думаю, что вы ожидаете, чтобы президент России поставил будильник проснуться под утро и смотреть дебаты в США".

"Все-таки это не событие нашей повестки дня. У нас много вопросов, которые действительно важны для нашей страны, которые актуальны для нас. Это те вопросы, которыми занимается наш президент", - добавил пресс-секретарь главы государства.

У Пескова уточнили, готовы ли в Кремле дать предварительные оценки дебатам.

"Мы совершенно не собираемся давать оценки этим дебатам. Это внутреннее дело США. Это избирательная кампания США", - сказал Песков.

"Мы никогда не вмешивались в избирательные кампании США. Если вы помните, неоднократно были расследования в США. Там многие обвиняли Россию, они проводили дорогостоящие кампании и приходили к выводам, что никакого вмешательства не зафиксировано. Не собираемся этого делать и на этот раз", - подчеркнул он.

Дмитрий Песков Джо Байден США Дональд Трамп
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