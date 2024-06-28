Поиск

В Госдуму внесён проект заявления о приостановке выплат взносов в ПА ОБСЕ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Проект заявления палат Федерального Собрания РФ о приостановке участия делегации России в работе Парламентской Ассамблеи ОБСЕ внесен в Госдуму, сообщил глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации", - сказал Слуцкий журналистам.

Он считает, что "по сути, ПА ОБСЕ превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности на Европейском континенте в рупор русофобствующих политиканов, отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО".

По его мнению, "в таких условиях возможности для диалога исчерпаны". "Мы заявляем о приостановке нашей работы и выплат всех взносов в ПА ОБСЕ. В этот период любые действия по внесению изменений в Правила процедуры Ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными", - сказал Слуцкий.

При этом, "если русофобская линия руководства ПА ОБСЕ будет пересмотрена и будет проявлена воля к конструктивному взаимодействию, Россия оставляет за собой право рассмотреть возможность возвращения в эту организацию", сказал глава комитета.

Леонид Слуцкий ЛДПР ОБСЕ ПА ОБСЕ Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк открыл первые полноформатные офисы в ЛНР и ДНР

Суд на 90 суток приостановил работу "Кухни на районе" из-за массового отравления

Суд на 90 суток приостановил работу "Кухни на районе" из-за массового отравления

Историк Тамара Эйдельман стала фигурантом дела о реабилитации нацизма

ЕС ввел санкции против "Трансконтейнера" и еще пяти физлиц и компаний из РФ

ЕС ввел санкции против "Трансконтейнера" и еще пяти физлиц и компаний из РФ

Путин подписал указ о доплатах военнослужащим, участвующим по контракту в СВО

Миллер заявил, что РФ вскоре станет самым крупным поставщиком газа в Китай

Миллер заявил, что РФ вскоре станет самым крупным поставщиком газа в Китай

Задержана собственница здания во Фрязине, где при пожаре погибли шесть человек

Задержана собственница здания во Фрязине, где при пожаре погибли шесть человек

Глава ФССП сообщил о приостановке производства по взысканию долгов Навального

ФССП изъяла 117 объектов имущества в счет погашения долгов Ходорковского и Лебедева

ФССП изъяла 117 объектов имущества в счет погашения долгов Ходорковского и Лебедева

В Коми полностью восстановили железнодорожное движение после ЧП с поездом

В Коми полностью восстановили железнодорожное движение после ЧП с поездом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });