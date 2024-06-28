В Госдуму внесён проект заявления о приостановке выплат взносов в ПА ОБСЕ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Проект заявления палат Федерального Собрания РФ о приостановке участия делегации России в работе Парламентской Ассамблеи ОБСЕ внесен в Госдуму, сообщил глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации", - сказал Слуцкий журналистам.

Он считает, что "по сути, ПА ОБСЕ превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности на Европейском континенте в рупор русофобствующих политиканов, отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО".

По его мнению, "в таких условиях возможности для диалога исчерпаны". "Мы заявляем о приостановке нашей работы и выплат всех взносов в ПА ОБСЕ. В этот период любые действия по внесению изменений в Правила процедуры Ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными", - сказал Слуцкий.

При этом, "если русофобская линия руководства ПА ОБСЕ будет пересмотрена и будет проявлена воля к конструктивному взаимодействию, Россия оставляет за собой право рассмотреть возможность возвращения в эту организацию", сказал глава комитета.