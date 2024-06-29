Очереди автомашин перед Крымским мостом устранены

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы в субботу вечером, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"18:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Крымский мост перекрывался в субботу утром дважды. После повторного открытия движения в очередях на 10:00 насчитывалось более 600 автомобилей.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины. В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра. С каждой стороны моста предусмотрено более 40 постов ручного досмотра сотрудниками транспортной безопасности.