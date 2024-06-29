Собственница горевшего здания во Фрязине отправлена под домашний арест

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 24 августа Татьяну Белоусову - собственницу здания в подмосковном городе Фрязино, где в результате пожара погибли шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Таким образом суд отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте Белоусовой.

Как уточнили в прокуратуре Московской области, с учетом признания вины, наличия на иждивении двух малолетних детей и других характеризующих данных о личности обвиняемой, прокурор возражал против ходатайства следователя.

Белоусовой предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). На допросе у следователя Белоусова написала явку с повинной и дала признательные показания.

Как рассказали в СКР, сгоревшее здание перешло в собственность Белоусовой, жительницы Калуги, по наследству от супруга в 2014 году. В 2019 году решением арбитражного суда умерший собственник был признан банкротом и была введена процедура реализации его имущества. С 2021 года здание находилось в ведении компании "Исприн", в числе руководства которого оказались люди из близкого окружения Белоусовой, что, как считает следствие, позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений, несмотря на то, что имущество здания было в конкурсной массе по делу о банкротстве.

По данным следствия, Белоусова, ее представитель и заместитель гендиректора "Исприн", сдавали помещения в аренду в отсутствие контроля за техническим состоянием электропроводки и за соблюдением требований пожарной безопасности.

В результате 24 июня этого года в здании произошло возгорание, огнем были охвачены практически все помещения. Погибли шесть человек и еще один до настоящего времени находится в больнице.

Ранее по делу были арестованы представитель Белоусовой Антон Спешилов и заместитель гендиректора "Исприн" Юрий Фомин.