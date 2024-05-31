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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

В России с октября введут обязательную маркировку безалкогольного пива

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В России поэтапная обязательная маркировка безалкогольного пива начнется с 1 сентября 2024 года, когда компании, производящие и импортирующие этот напиток, должны будут зарегистрироваться в системе "Честный знак". Правительство приняло соответствующее постановление.

С 1 октября участники оборота начнут маркировать свою продукцию. Информация о розничных продажах, включая реализацию в розлив, должна будет предоставляться в систему с 1 апреля 2025 года.

Данные о выводе безалкогольного пива из оборота по прочим причинам, например, списание для собственных нужд, необходимо предоставлять с 1 марта 2026 года.

Маркировка пива и слабоалкогольных напитков начала внедряться в России в 2023 году: с 1 апреля стартовала маркировка продукции в кегах, с 1 октября - в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года - в остальных видах упаковки. С 1 сентября 2024 аналогичные правила вступают в силу для безалкогольной продукции, напомнили в пресс-службе оператора маркировки ООО "Оператор ЦРПТ".

Маркировка безалкогольного пива была протестирована в ходе эксперимента по маркировке пива с содержанием алкоголя и слабоалкогольных напитков, завершившегося 28 февраля 2024 года. Всего в эксперименте приняли участие 359 компаний, среди них 222 - производители и 27 - импортеры, отметили в ЦРПТ.

ЦРПТ Правительство Честный знак
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