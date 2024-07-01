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Бизнесмена из Италии похитили в Москве и держали в частном доме в Брянске

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полиция установила местонахождение похищенного в Москве бизнесмена из Италии: его удерживали в частном доме в Брянске. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Трое россиян и их сообщник-иностранец в центре Москвы похитили коммерсанта-итальянца", - написала она в телеграм-канале.

По словам Волк, в московскую полицию поступило заявление от работницы российского представительства одной из итальянских компаний о том, что ее работодатель перестал выходить на связь.

"Полицейские начали проверку и установили, что около дома на Садовой-Триумфальной улице неизвестные схватили мужчину, усадили его в автомобиль, после чего скрылись", - отметила представитель МВД.

Позже полицейские выяснили, что злоумышленники держат потерпевшего в одном из частных домов Брянска. "Они задержали подозреваемых и освободили похищенного иностранца. В ходе обыска изъят пистолет, который направлен на исследование", - добавила Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

МВД Брянск Италия
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