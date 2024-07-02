Обвиняемые в похищении бизнесмена из Италии арестованы на два месяца

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест четырех обвиняемых в похищении бизнесмена из Италии.

"Судом в отношении Ибрагимова Залумхана Ибрагимовича, Зейналова Али Эмилевича, Курбанова Азиза Муратовича, Абалова Надира Абалбеговича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 августа", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

По версии следствия, Ибрагимов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, по поручению третьего лица, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, напали на гражданина Италии. Используя оружие, поместили его в автомобиль и удерживали в течение суток на территории Брянска.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в московскую полицию поступило заявление от работницы российского представительства одной из итальянских компаний о том, что ее работодатель перестал выходить на связь.

Полицейские выяснили, что злоумышленники держат потерпевшего в одном из частных домов Брянска. "Они задержали подозреваемых и освободили похищенного иностранца. В ходе обыска изъят пистолет, который направлен на исследование", - добавила Волк.

В Следственном комитете сообщили, что задержаны четверо фигурантов в возрасте от 21 до 36 лет. Обвиняемым вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).