В Думе предложили перенести II чтение налоговых поправок с 4 на 9 июля

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Правительство попросило Госдуму продлить до 2 июля срок внесения ко второму чтению поправок в Налоговый кодекс и Бюджетный кодекс (входят в бюджетный пакет), комитет по бюджету и налогам эту инициативу поддержал и предложил одновременно перенести рассмотрение этих двух законопроектов во втором чтении с 4 на 9 июля.

Системный налоговый законопроект № 639663-8 правительство внесло в палату 3 июня. Он был принят в первом чтении 20 июня. Поправки ко второму чтению должны были поступить к 28 июня. В рамках первого чтения обсуждается концепция законопроекта, в рамках второго чтения возможны корректировки его параметров и текста.

"Правительство обратилось с просьбой продлить срок внесения поправок до 2 июля, до вторника, причем они просят продлить срок только по законопроектам (поправкам - ИФ) в Налоговый кодекс и Бюджетный кодекс, однако с учетом того, что поправка, связанная с социальной выплатой, она тесно связанна с налоговым законопроектом, наверное, нам имеет смысл продлевать по трем законам срок", - сказал на заседании комитета по бюджету его руководитель Андрей Макаров.

Он напомнил, что поправки в Налоговый кодекс предлагалось рассмотреть на пленарном заседании Госдумы во втором чтении 4 июля и в третьем чтении 5 июля. В связи с этим срок рассмотрения системного налогового законопроекта во втором чтении предлагается перенести на 9 июля, а в третьем - на 10 июля.

"У нас уже сейчас более 200 поправок, думаю, что количество вырастет, - сказал Макаров - Я предлагаю начать рассматривать поправки в Налоговый кодекс в четверг после пленарного заседания и продолжить рассмотрение в пятницу. В этой ситуации у нас будут резервные дни - суббота, воскресенье и понедельник. То есть три резервных дня".

В итоге комитет по бюджету планирует начать рассмотрение поправок в системный налоговый закон в четверг и пятницу, а Госдума планирует начать их рассмотрение во втором чтении 9 июля и в третьем 10 июля.

Как отмечал ранее Макаров, свои предложения готовят правительство, комитет и депутаты.

Принятый в первом чтении законопроект вводит дифференцированный НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного налогоплательщиком дохода. Налог на прибыль организаций увеличивается с 20% до 25%, при этом меняется параметр распределения выплат между федеральным бюджетом и регионами. Сейчас сумма налога на прибыль, исчисленная по налоговой ставке в размере 2% (3% в 2017-2030 годах), зачисляется в федеральный бюджет, предполагается, что в федеральный бюджет будет зачисляться сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 7% (8% в 2025-2030 годах). Также повышается ряд рентных налогов.

Поправки оцениваются в 2,6 трлн рублей дополнительных доходов федерального бюджета в 2025 году.