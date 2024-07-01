Очереди к Крымскому мосту снова выросли после остановки движения на час

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В очередях к досмотровым пунктам на Крымском мосту с обеих сторон находится 735 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"20:00. В очереди со стороны Тамани находится 548 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 187 транспортных средств", - говорится в сообщении.

К 18:00 перед последней остановкой движения на мосту очереди на мосту со стороны Крыма не было, а со стороны Тамани в ней стояло 215 автомобилей против 1020 по состоянию на 10:00.

Крымский мост закрыли для движения автотранспорта в 18:32, остановка продлилась более часа.

С начала 2024 года до текущего понедельника не сообщалось об очередях на Крымский мост более чем на тысячу автомобилей с какой-либо одной стороны.

В минувшее воскресенье министр транспорта Крыма Николай Лукашенко проинформировал, что количество постов досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Республики Крым увеличено для устранения затора, который начал расти днем. Министр заявил, что в течение нескольких часов ситуации с заторами будут устранены. К этому моменту в очереди со стороны Кубани стояло почти 600 машин, со стороны полуострова - около 250.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины. В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра. С каждой стороны моста предусмотрена возможность работы более 40 постов ручного досмотра сотрудниками транспортной безопасности.