Очередь к Крымскому мосту с двух сторон превысила тысячу машин

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В очередях к досмотровым пунктам при въездах на Крымский мост общее количество машин к утру 1 июля превысило тысячу, со стороны Кубани их в 5,5 раза больше, сообщил телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"9:00. В очереди со стороны Тамани находится 913 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 165 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Со стороны Тамани время ожидания в очереди - около трех часов, о времени ожидания со стороны Крыма информации нет.

Сообщений о перекрытия движения на мосту ночью не поступало.

30 июня министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что количество постов досмотра у моста увеличили с обеих сторон для устранения затора, который начал расти днем. Министр обещал устранить заторы в течение нескольких часов. К этому моменту в очереди со стороны Кубани стояло почти 600 машин, со стороны Крыма - около 250.

Проезд по Крымскому мосту разрешен для легковых автомобилей и автобусов. Они проходят ручной досмотр или стационарный сканер, на который направляются загруженные машины. В сообщениях об очередях речь идет о количестве машин, ожидающих ручного досмотра. С каждой стороны моста предусмотрена возможность работы более 40 постов ручного досмотра сотрудниками транспортной безопасности.