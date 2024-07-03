В Госдуме после пленарного заседания проведут учебную эвакуацию

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В среду после пленарного заседания Госдумы ФГБУ "Управление по эксплуатации зданий ФС РФ" Управления делами президента вместе с МЧС России проведут практическую тренировку по эвакуации людей при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях в зданиях палаты. Об этом сообщила пресс-служба Думы.

Будет включена система пожарной сигнализации, отключены лифты и проведена эвакуация людей из думских корпусов.

На время тренировки пускать в здания Госдумы не будут.

После учений сотрудники палаты смогут вернуться на рабочие места.