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Путин заявил, что доля расчетов России со странами ШОС в нацвалютах превысила 92%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Государства ШОС наращивают использование национальных валют во взаимных расчетах, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев 2024 года превысила 92%, заявил на заседании Совета ШОС президент России Владимир Путин.

"Наши страны наращивают использование во взаимных расчетах национальных валют. Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырех месяцев текущего года уже превысила 92%", - сказал он.

Он напомнил участникам саммита о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма и отметил, что весомый вклад в развитие торгово-инвестиционных связей на пространстве ШОС вносят регулярные встречи министров, отвечающих за экономический блок, совещания глав Минфинов и Центробанков.

"Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам. Факты говорят сами за себя. Так, средний прирост ВВП стран, стран-членов нашей организации, в прошлом году составил более 5%, промышленного производства - 4,5%, в то время как уровень инфляции - всего 2,4%. При этом товарооборот России с государствами ШОС увеличился на четверть", - сказал Путин в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств-членов объединения.

Он добавил, что в проекте решения по разработке стратегии развития ШОС до 2035 года намечены перспективы дальнейшего углубления взаимодействия не только в политике и безопасности, но и в экономике, энергетике, сельском хозяйстве, высоких технологиях и инновациях.

"Это важно с точки зрения углубления практического сотрудничества по всем направлениям, входящим в орбиту деятельности нашей организации", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин Минфин ШОС
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