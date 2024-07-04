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Комитет ГД одобрил освобождение от повышенного НДФЛ надбавок работников Крайнего Севера

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в четверг одобрил поправку, которая освобождает от повышенного НДФЛ надбавки к зарплате для работников районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с неблагоприятными условиями.

Поправка была внесена группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным ко второму чтению системного налогового законопроекта (N639663-8).

"Это касается поручения, которое дал президент страны выступая в Якутске, когда он сказал, что будет несправедливо если "северные надбавки" не будут учитываться при прогрессивной шкале НДФЛ", - отметил глава комитета Андрей Макаров.

Согласно поправке, из-под повышенного НДФЛ выводятся доходы в виде оплаты труда (денежного довольствия, денежного содержания), получаемые лицами, работающими (служащими) в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) климатическими или экологическими условиями.

В настоящее время северные надбавки облагаются НДФЛ и страховыми взносами.

Кроме того, комитет одобрил поправку, внесенную главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов, которая распространяет на организации традиционных конфессий возможность применения пониженных тарифов страховых взносов в размере 7,6 %.

"Эта поправка предлагает установить с 2025 г. единый пониженный тариф страховых взносов для централизованных религиозных организаций и входящих в их структуру религиозных организаций в размере 7,6% в пределах единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов", - пояснил глава комитета Макаров.

Льгота, в случае принятия, будет действовать в 2025 и 2026 г.

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