Госдума намерена на этой неделе завершить рассмотрение "бюджетного пакета"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума на этой неделе намерена завершить рассмотрение пяти законопроектов из "бюджетного пакета", среди них - законопроект о совершенствовании налогового законодательства, сообщил журналистам по итогам заседания Совета Думы первый вице-спикер Александр Жуков.

"Большинства граждан предлагаемые изменения не коснутся", - сказал он.

По словам Жукова, прогрессивное налогообложение затронет только 3,2% от работающего населения страны с доходом свыше 2,4 млн руб. в год или 200 тыс. руб. в месяц. "При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми. Для многодетных семей с невысокими доходами НДФЛ фактически будет 6% - для этого мы также примем отдельный законопроект об установлении так называемой семейной налоговой выплаты (N638814 - ИФ). Кроме того, налоговую базу можно будет уменьшить за счет вычетов", - отметил он.

Первый зампред Госдумы отметил, что ко второму чтению системного налогового законопроекта (N639663-8) были внесены поправки, направленные на расширение преференций для отраслей IT и радиоэлектроники - пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 5% для ИТ - организаций до 2030 г. Введена возможность применения к расходам на право пользования российскими программами для ЭВМ повышенного коэффициента 2. "Это позволит уменьшать компаниям сумму налога на прибыль", - сказал Жуков.

Он также отметил предоставление налоговых стимулов для малых технологических компаний: предоставление регионам права в 2025-2030 гг. вводить пониженные ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет и снятие ограничения по видам НИОКР, по расходам на которые применяется повышающий коэффициент.

"Кроме того, уточнены формулировки законопроекта, в соответствии с которыми от НДС освобождаются плательщики УСН с доходами до 60 млн руб., в том числе при реализации подакцизной продукции, как это действует и сейчас", - сказал Жуков.

По его словам, до конца недели планируется рассмотреть и изменения в Бюджетный кодекс (N639660-8), которые предусматривают списание 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам и выравнивание бюджетной обеспеченности регионов через механизм перераспределения дополнительных доходов. "Ко второму чтению внесены поправки, касающиеся в том числе того, что новый туристический налог учитывается в местных бюджетах, поправками продлевается софинансирование долгосрочных пенсионных накоплений с 3 до 10 лет, такое поручение президент страны дал на ПМЭФ", - отметил Жуков.

Еще одна поправка предлагает учитывать национальные проекты в долгосрочном бюджетном планировании, в том числе включает нацпроекты в закон о стратегическом планировании.