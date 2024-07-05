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Город Зерноград в Ростовской области остался без воды из-за коммунальной аварии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Авария на водоводе привела к нарушению водоснабжения города Зернограда Ростовской области. Об этом сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков в своем телеграм-канале в пятницу.

"В связи с порывом водовода (...) остановлена работа насосной станции. Прекращено водоснабжение города", - написал он.

Министр отметил, что устранить аварию планируется до 10:00.

Как уточнили "Интерфаксу" в администрации Зерноградского городского поселения, в Зернограде проживает 26,8 тыс. человек.

Ростовская область Зерноград
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