Город Зерноград в Ростовской области остался без воды из-за коммунальной аварии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Авария на водоводе привела к нарушению водоснабжения города Зернограда Ростовской области. Об этом сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков в своем телеграм-канале в пятницу.

"В связи с порывом водовода (...) остановлена работа насосной станции. Прекращено водоснабжение города", - написал он.

Министр отметил, что устранить аварию планируется до 10:00.

Как уточнили "Интерфаксу" в администрации Зерноградского городского поселения, в Зернограде проживает 26,8 тыс. человек.