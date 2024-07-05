Водоснабжение города Зернограда в Ростовской области восстановлено после аварии
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы в городе Зернограде Ростовской области, который остался без водоснабжения из-за аварии, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.
"Работы завершены, водоснабжение восстановлено", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.
Ранее сообщалось, что авария на водоводе привела к нарушению водоснабжения Зернограда. Население города - 26,8 тыс. человек.