Водоснабжение города Зернограда в Ростовской области восстановлено после аварии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы в городе Зернограде Ростовской области, который остался без водоснабжения из-за аварии, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

"Работы завершены, водоснабжение восстановлено", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее сообщалось, что авария на водоводе привела к нарушению водоснабжения Зернограда. Население города - 26,8 тыс. человек.