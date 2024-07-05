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Водоснабжение города Зернограда в Ростовской области восстановлено после аварии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы в городе Зернограде Ростовской области, который остался без водоснабжения из-за аварии, сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

"Работы завершены, водоснабжение восстановлено", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее сообщалось, что авария на водоводе привела к нарушению водоснабжения Зернограда. Население города - 26,8 тыс. человек.

Зерноград Ростовская область
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