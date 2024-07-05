В России в июне в водоемах погибли 812 человек

МЧС отметило увеличение количества случаев гибели на воде

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - МЧС отметило в июне значительный рост числа случаев гибели на воде, сообщил журналистам начальник отдела госинспекции по маломерным судам (ГИМС) управления безопасности на водных объектах министерства Андрей Печенин.

По его данным, в июне в водоемах погибли 812 человек, в том числе 155 детей.

В пресс-службе МЧС "Интерфаксу" уточнили, что общее число погибших выросло на 21%, а случаев гибели детей было на 32% больше.

"С начала этого года на водных объектах в России произошло 1819 происшествий, в которых погибли 1439 человек (+3%), в том числе 201 ребенок (+9%). Спасено 913 человек", - отметил Печенин.

По всей стране задекларировано 3250 пляжей. При этом на оборудованных пляжах погибли семь человек, что в процентном соотношении составляет менее 1%.

По словам представителя МЧС, чаще всего причинами гибели людей становятся: купание в необорудованных местах, неорганизованный туризм, алкогольное опьянение.

С начала летнего периода число случаев гибели на водоемах возросло на территории таких субъектов, как Новосибирская, Московская, Свердловская, Челябинская, Липецкая области, Республика Башкортостан и Москва, добавил Печенин.

Ранее директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко заявил, что в министерстве отмечают повышенный показатель детской смертности на воде. "С 1 января по 12 июня на воде погибло 80 детей, а с 12 июня по 26 июня - 86 детей. За две недели детей утонуло больше, чем за пять с половиной месяцев", - сказал он.