Поиск

В России в июне в водоемах погибли 812 человек

МЧС отметило увеличение количества случаев гибели на воде

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - МЧС отметило в июне значительный рост числа случаев гибели на воде, сообщил журналистам начальник отдела госинспекции по маломерным судам (ГИМС) управления безопасности на водных объектах министерства Андрей Печенин.

По его данным, в июне в водоемах погибли 812 человек, в том числе 155 детей.

В пресс-службе МЧС "Интерфаксу" уточнили, что общее число погибших выросло на 21%, а случаев гибели детей было на 32% больше.

"С начала этого года на водных объектах в России произошло 1819 происшествий, в которых погибли 1439 человек (+3%), в том числе 201 ребенок (+9%). Спасено 913 человек", - отметил Печенин.

По всей стране задекларировано 3250 пляжей. При этом на оборудованных пляжах погибли семь человек, что в процентном соотношении составляет менее 1%.

По словам представителя МЧС, чаще всего причинами гибели людей становятся: купание в необорудованных местах, неорганизованный туризм, алкогольное опьянение.

С начала летнего периода число случаев гибели на водоемах возросло на территории таких субъектов, как Новосибирская, Московская, Свердловская, Челябинская, Липецкая области, Республика Башкортостан и Москва, добавил Печенин.

Ранее директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко заявил, что в министерстве отмечают повышенный показатель детской смертности на воде. "С 1 января по 12 июня на воде погибло 80 детей, а с 12 июня по 26 июня - 86 детей. За две недели детей утонуло больше, чем за пять с половиной месяцев", - сказал он.

Андрей Печенин МЧС Роман Охотенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук запросили по шесть лет колонии

Для режиссера Беркович и драматурга Петрийчук запросили по шесть лет колонии

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву

Глава Орска, пострадавшего от паводка этой весной, досрочно уходит с поста

Глава Орска, пострадавшего от паводка этой весной, досрочно уходит с поста

Один ребенок погиб после атаки беспилотников на Краснодарский край

Шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае

Муфтият Карачаево-Черкесии запретил ношение никабов в республике

Что произошло за день: четверг, 4 июля

Комитет Думы одобрил поправку в НК РФ о введении с 2025 г. туристического налога

Комитет Думы одобрил поправку в НК РФ о введении с 2025 г. туристического налога
Нападение боевиков в Дагестане

Суд арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане

Военный суд в Москве арестовал комбрига ВДВ по делу о мошенничестве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });