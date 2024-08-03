Более тысячи человек утонули в водоемах России с начала лета

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Более тысячи человек, в том числе 275 детей, утонули в водоемах России с начала лета, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"За два месяца лета на акваториях произошло более двух тысяч происшествий. Удалось спасти почти полтысячи человек, из них 125 детей. К сожалению, утонули 1 173 человека, включая 275 детей - эти показатели больше, чем годом ранее", - приводит пресс-служба министерства слова Куренкова.

Чаще всего трагедии происходят в местах стихийного купания, так как там не дежурят спасатели, дно не очищено от мусора и его рельеф неизвестен.

По словам министра, из-за большого количества водоемов в стране обеспечить дежурство спасателей на каждом физически затруднительно.

"Граждане должны понимать долю ответственности за свою жизнь и безопасность детей", - отметил Куренков.