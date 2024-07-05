Депутаты предложили увеличить до 10 лет срок господдержки для вкладчиков НПФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправку, которая увеличивает с трех до десяти лет срок, в течение которого физические лица, заключившие договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), имеют право на государственную поддержку в виде стимулирующих взносов.

Поправку ко второму чтению законопроекта № 639660-8 внесла группа депутатов во главе с первым вице-спикером парламента Александром Жуковым.

Кроме того, в поправках в ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" расширяются функции администратора софинансирования - это юридическое лицо, которому присвоен статус центрального депозитария. Сейчас установлено, что администратор должен рассчитывать размер дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений и направлять отчет в Минфин. Во внесенном законопроекте говорится, что отчет и информация об объеме дополнительных стимулирующих взносов должны будут направляться также и в организацию, определенную правительством для государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений.

Механизм формирования долгосрочных сбережений граждан на добровольной основе заработал с 1 января 2024 года. По договору долгосрочных сбережений вкладчик обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а НПФ обязуется производить выплаты при наступлении оснований. Для формирования долгосрочных сбережений можно использовать средства пенсионных накоплений, учитываемых на пенсионном счете накопительной пенсии.

Физические лица, заключившие с НПФ договор долгосрочных сбережений, имеют право на получение господдержки в виде дополнительных стимулирующих взносов. При среднемесячном доходе физического лица до 80 тысяч рублей размер дополнительного стимулирующего взноса от государства равен размеру уплаченных физическим лицом сберегательных взносов; при доходе от 80 тысяч до 150 тысяч рублей государство уплатит половину размера уплаченных физическим лицом взносов; при среднемесячном доходе физического лица от 150 тысяч рублей размер дополнительного стимулирующего взноса равен одной четверти размера уплаченных физическим лицом сберегательных взносов по договору долгосрочных сбережений. При этом размер господдержки не может превышать 36 тысяч рублей в год.