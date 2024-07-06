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В Ярославской области восстановили энергоснабжение после урагана

В Ярославской области восстановили энергоснабжение после урагана
Последствия урагана в Даниловском районе Ярославской области
Фото: телеграм-канал губернатора Ярославской области Михаила Евраева

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили энергоснабжение, ранее нарушенное в результате урагана в Даниловском районе Ярославской области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале в субботу.

"Электроснабжение в Даниловском районе восстановлено, остались точечные обрывы, которые устраняют специалисты. Работы продолжатся до тех пор, пока все проблемы не будут решены", - написал он.

Ранее было восстановлено водоснабжение в Даниловском районе.

Накануне после урагана в Даниловском районе без воды и света остались город Данилов и 39 населенных пунктов. Стихия повредила три автомобиля, кровли нескольких частных, многоквартирных домов и детского сада "Сказка". Пострадавших среди жителей нет.

Михаил Евраев Ярославская область Даниловский район
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