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Потребление газа в РФ на фоне высоких температур обновило июльские максимумы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Поставки газа на внутренний рынок России по газотранспортной системе "Газпрома" в июле находятся на рекордных значениях на фоне небывало жаркой погоды. По данным "Системного оператора ЕЭС России" с начала месяца температура воздуха в стране на 4 градуса Цельсия превосходит климатическую норму июля.

По сообщению "Газпрома", "с 1 июля поставки газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России ежесуточно идут выше максимальных для этого месяца показателей всех прошлых лет".

"Новый исторический рекорд - 688,8 млн куб. м - зафиксирован 4 июля", - пишут газовики.

"Газпром" отдельно отмечает, что "обеспечивает повышенный спрос потребителей на газ в летний сезон, когда на объектах ЕСГ традиционно проводятся планово-предупредительные ремонты и ведется закачка газа в российские подземные хранилища".

Газовики также напоминают, что ранее, в июне (он был довольно теплым - на полтора градуса климатической нормы) - "в июне 2024 года, начиная со 2-го числа, поставки газа из Единой системы газоснабжения России ежесуточно шли выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет". Новый исторический рекорд суточных поставок для этого месяца был достигнут 19 июня - 691 млн куб. м газа.

Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которое в перспективе планируется соединить с ЕСГ.

газ Газпром
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