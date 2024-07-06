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"Россети Юг" вводят график временных отключений потребителей Ростовской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Россети Юг" по команде филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем Ростовской области и Республики Калмыкия" (Ростовское РДУ) ввели на территории Ростовской области график временного отключения потребления, сообщает в субботу департамент связей с общественностью и СМИ ПАО "Россети Юг".

"На территории Ростовской области вводится график временных отключений бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после ликвидации дефицита мощности графики ограничения потребления будут отменены и электроснабжение будет продолжено в нормальном режиме.

В министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области журналистам сообщили, что в связи с экстремальным ростом температуры наружного воздуха (до +39 и выше) электроэнергетическое оборудование объединенной энергосистемы Юга испытывает существенные нагрузки, особенно в дневное время.

ПАО "Россети Юг" занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии в Южном федеральном округе, осуществляет транспортировку электроэнергии на территории Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, а также Калмыкии.

Ростовская область Россети Юг
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