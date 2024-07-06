Энергоснабжение Ростовской области нормализовано

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Восстановлено электроснабжение потребителей, отключенных ранее по команде филиала АО "СО ЕЭС" "РДУ" (Ростовское РДУ) о вводе графика временного отключения потребления в Ростовской области, сообщает департамент связей с общественностью и СМИ ПАО "Россети Юг".

"Отменен график временного отключения потребления на территории Ростовской области. Команда об отмене поступила в 15:48 по Москве. Электроснабжение продолжается в нормальном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу ПАО "Россети Юг" по команде филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем Ростовской области и Республики Калмыкия" (Ростовское РДУ) ввели в Ростовской области график временного отключения потребления.

В министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области журналистам сообщали, что в связи с экстремальным ростом температуры наружного воздуха (до +39 и выше) электроэнергетическое оборудование объединенной энергосистемы Юга испытывает существенные нагрузки, особенно в дневное время.