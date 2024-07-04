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Визит премьера Индии в Россию состоится 8-9 июля

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Официальный визит в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди состоится 8-9 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

"На переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут обсуждены перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что в Москве этому визиту придают первостепенное значение.

"Это практически будет одна из первых, если не первая, поездка Моди после выборов", - заметил помощник главы государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это будет "очень важный визит".

Он сообщил, что в ходе предстоящей встречи Моди и Путина планируется обсуждать, в том числе вопросы региональной и глобальной безопасности и торгово-экономическое взаимодействие. "У нас есть совместное участие в интеграционных процессах. Поэтому вопросы региональной и глобальной безопасности всегда высоко стоят в повестке дня. Кроме того, наше торгово-экономическое взаимодействие двустороннее - один из главных вопросов, которые обсуждаются. Самые разные области сотрудничества, которые имеется в виду развивать", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что, "учитывая доверительный характер отношений президента Путина и премьер-министра Моди, можно ожидать, что состоится обмен мнениями по всем вопросам, которые есть на повестке дня". "А их много", - добавил Песков.

В свою очередь представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал на днях отметил, говоря о подготовке к проведению 22-го индийско-российского саммита, что у Индии "очень хорошо налажен механизм организации саммитов с Россией". Он уточнил, что уже состоялся 21 саммит такого формата.

Владимир Путин Индия Нарендра Моди
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