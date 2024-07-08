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Леса на площади более 18 тыс. га горят в Хабаровском крае

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае за минувшие выходные увеличилась с 15,2 тыс. га до 18 тыс. га, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 28 пожаров на общей площади свыше 18 тыс. га. За сутки обнаружено пять пожаров, ликвидировано - два", - говорится в сообщении.

Пожары зарегистрированы в Охотском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах на удалении от населенных пунктов. Причиной возникновения возгораний стали грозы.

На тушении работают 74 человека, задействованы два воздушных судна.

С начала сезона в крае произошел 331 пожар на общей площади более 251,8 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае действует режим ЧС регионального характера, запрещено посещение лесов.

Хабаровский край Охотское
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