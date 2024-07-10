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В МЧС отметили увеличение площади природных пожаров в России в 2024 году в полтора раза

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В России в 2024 году площадь, пройденная природными пожарами, в полтора раза больше, чем годом ранее, хотя количество пожаров снизилось на 30%, сообщил на совещании у президента Владимира Путина глава МЧС Александр Куренков.

По его данным, с начала года на территории России было зафиксировано почти 6 тысяч очагов природных пожаров на общей площади более 3,5 млн гектаров. По данным Авиалесоохраны, сейчас в стране действует свыше 500 очагов лесных пожаров на площади более 1 млн гектаров.

"Из них локализованы только 62, то есть всего 12%", - отметил министр.

15 очагов лесных пожаров действуют вблизи населенных пунктов. Силы МЧС обеспечивают защиту населенных пунктов от перехода огня. Куренков отметил, что прогноз по пожарам остается неблагоприятным - в ряде регионов установилась сухая жаркая погода, сохраняется высокий класс пожарной опасности.

В Якутию и Забайкальский край заблаговременно были переброшены и сейчас работают по одному самолету Бе-200ЧС и по два вертолета Ми-8. Всего в тушении лесных пожаров задействовано свыше 6 тысяч человек, 700 единиц техники и 50 воздушных судов, отчитался министр.

Александр Куренков Забайкальский край МЧС Якутия Авиалесоохрана
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