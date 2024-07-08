Минздрав РФ поддержал проект закона о штрафах для родителей за курение детей

Эту инициативу также одобрили и в Роспотребнадзоре

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В министерстве здравоохранения и Роспотребнадзоре поддержали проект закона о штрафе для родителей за потребление несовершеннолетними в возрасте до 16 лет табачной и никотинсодержащей продукции, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

"Минздрав и Роспотребнадзор поддержали проект закона, и концепция законопроекта заслуживает внимания", - сказал в понедельник собеседник агентства по итогам заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Вместе с тем он отметил, что в кабмине напомнили о находящемся в Госдуме на рассмотрении схожем проекте закона (№ 598561-8) об увеличении размера штрафов по статье 14.53 КоАП, внесенный депутатами от ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким, который поддержан правительством РФ при условии его доработки с учетом замечаний.

"Таким образом, представляется целесообразным продолжить работу в рамках указанного законопроекта", - добавил источник.

Законопроект о штрафах для родителей за курение несовершеннолетних подготовлен главой комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым. Проект предлагает "в связи с тотальным курением вейпов в школах и массовыми жалобами учителей и здоровых детей" новую меру ответственности", написал ранее Метелев в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что сегодня в статье 20.22 Кодекса об административных правонарушениях РФ уже есть штраф для родителей за распитие детьми алкоголя и употребление наркотиков, в связи с чем предлагает распространить ее и на случаи курения и повысить административный штраф в 2,5 раза. Сейчас штраф составляет от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей.

Кроме того, инициатива Метелева предлагает повысить штраф за курение в неположенных местах, включая вейпы, от трех до пяти тысяч (сейчас от 500 до тысячи рублей); а за курение на детской площадке - от пяти до семи тысяч (сейчас от двух до трех тысяч рублей).