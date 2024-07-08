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ОДК ведет стендовые испытания гибридной силовой установки для аэротакси и беспилотников

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Объединенная двигателестроительная корпорация проводит стендовые испытания гибридной силовой установки (ГСУ) с заложенной мощностью 500 кВт, сообщила пресс-служба "Ростеха".

"Завершить опытно-конструкторские работы и приступить к серийному производству ГСУ специалисты ОДК-Климов планируют в перспективе нескольких лет", - добавили в госкорпорации.

Гендиректор ОДК Вадим Бадеха заявил, что испытания на стенде "уже подтвердили надежную совместную работу всех систем и узлов демонстратора ГСУ".

"Нам остается только завершить все испытания и перейти к следующему этапу. Так как для России сертификация гибридных силовых установок - явление новое, то наши специалисты готовят сертификационный базис, который мы будем обсуждать с экспертным сообществом", - сказал Бадеха.

Будет создано семейство гибридных и электрических авиадвигателей мощностью до 1,5 МВт.

"Специалисты госкорпорации "Ростех" уже значительно продвинулись в создании ГСУ с заложенной мощностью 500 кВт и работают над созданием линейки гибридных и электрических силовых установок для летательных аппаратов будущего. (...) Применять силовые установки можно будет для транспортных беспилотников, включая тяжелые дроны и конвертопланы, аэротакси и самолетов вертикального и сверхкороткого взлета и посадки", - сообщили в авиационном кластере "Ростеха".

ОДК Ростех Вадим Бадеха ОДК-Климов
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