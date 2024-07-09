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Более 3 тыс. грузовиков ожидают проезда через границу РФ и Грузии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Несколько тысяч грузовых автомобилей ждут проезда через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии с российской стороны, сообщается на сайте Центра организации дорожного движения республики.

Так, по данным на утро вторника, всего в электронной очереди на проезд зарегистрировано 3 196 большегрузов.

Как сообщал ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло, в республике введен режим повышенной готовности из-за скопления транзитного автотранспорта на госгранице. В рамках него въезд грузовиков на территорию региона ограничен до освобождения мест на стоянках.

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога Верхний Ларс Сергей Меняйло Грузия Северная Осетия
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