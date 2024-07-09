Unigreen Energy отказалась от строительства первой ростовской солнечной электростанции

Причиной названо подорожание материалов и комплектующих

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ООО "Юнигрин Регион" (принадлежит ООО "Юнигрин Энерджи") отказалось от планов строительства первой в Ростовской области солнечной электростанции (СЭС), сообщает Министерство промышленности и энергетики региона.

"В настоящее время компания "Юнигрин Регион", которая планировала строительство солнечной электростанции "Гуковская СЭС" с вводом в эксплуатацию до конца 2023 года, приняла решение об отказе от реализации проекта в связи со сложившейся экономической ситуацией, в том числе значительным удорожанием материалов и комплектующих", - говорится в сообщении.

В конце ноября 2021 года Ростовская область провела конкурс на строительство солнечной электростанции "Гуковская СЭС". Победител проект компании "Юнигрин Регион", инвестиции в проект оценивались в сумму свыше 2 млрд рублей. Плановый годовой объем производства электроэнергии - 39,044 тыс. МВт.ч. Предполагалось, что строительство объекта займет около двух лет.

В сентябре 2023 года компания решила отложить проект в связи с изменением его параметров.

ООО "Юнигрин Регион" (Новочебоксарск, Чувашия) зарегистрировано в марте 2021 года. По данным ЕГРЮЛ на 9 июля, 100% долей принадлежит ООО "Юнигрин Энерджи" (Unigreen Energy), 99,98% которого принадлежит ООО "Экоинновации". Конечным бенефициаром является Михаил Сиволдаев.

"Юнигрин Энерджи" работает в области возобновляемой энергетики. Реализует ВИЭ-проекты в странах Африки, СНГ, Азии и Латинской Америки. Портфель проектов по строительству возобновляемой генерации превышает 1,5 ГВт.