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Дума приняла во II чтении поправки в Бюджетный кодекс с учетом корректировки налогов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые учитывают ожидаемые с 2025 г. налоговые изменения в части НДФЛ, налога на прибыль и рентных налогов.

Правительство внесло законопроект № 639660-8 в парламент 3 июня.

НДФЛ

В пояснительной записке уточняется, что законопроект предусматривает направление всех дополнительных доходов, возникших в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ свыше 13%, в доход федерального бюджета. "В связи с этим выделены новые виды доходов (в том числе - в рамках инвестиционных доходов) с указанием нормативов распределения", - говорится в пояснительных материалах.

НДПИ

Планируемое повышение НДПИ на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды приведет к росту поступлений в федеральный и региональные бюджеты, отмечается в пояснительных материалах. Сейчас норматив распределения по указанным видам НДПИ составляет 83% в федеральный бюджет и 17% в бюджеты регионов. "В целях компенсации возможных выпадающих доходов регионов по налогу на прибыль организаций норматив зачислений в федеральный и бюджеты субъектов РФ предлагается оставить без изменений", - говорится в материалах к законопроекту.

Аналогичный норматив распределения (83% в федеральный бюджет и 17% в бюджеты субъектов) предлагается предусмотреть для вводимого акциза на природный газ, полученный для производства аммиака.

В части акцизов на никотиновое сырье, бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания и фармацевтическую субстанцию этилового спирта предлагается их зачисление в федеральный бюджет по нормативу 100%.

Соцфонд и коррупция

Ко второму чтению в законопроект была добавлена поправка, согласно которой с 2025 г. конфискованные средства от коррупционных преступлений будут зачисляться не в Социальный фонд России, а в федеральный бюджет.

"Правительство предлагает зачислять средства от конфискованного имущества по коррупционным нарушениям не в Социальный фонд, как сейчас, а в федеральный бюджет, исходя из того, что бюджет Социального фонда на последующие трехлетку сбалансированный, а в федеральном бюджете нужны дополнительные ресурсы. Получено соответствующее указание по этому вопросу от президента", - разъяснял ранее суть поправки замминистра финансов Алексей Лавров.

Речь идет о денежных средствах, обращенных по решению суда в доход государства от реализации имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы; о конфискованных денежных средствах, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средствах от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.

ОЭЗ и подакцизные товары

Ко второму чтению законопроекта правительство решило уточнить работу компаний в особых экономических зонах (ОЭЗ). Согласно принятым поправкам, производители этанола, лекарственных средств и газа для производства аммиака смогут размещать в них свои производства.

Сейчас в ОЭЗ запрещено размещать производства, связанные с подакцизными товарами. Исключение - производство легковых автомобилей, мотоциклов, производство и переработка этана, СУГ и жидкой стали. В этот перечень правительство с 2025 года предлагает включить фармацевтическую субстанцию спирта этилового, лекарственные средства, природный газ, полученный для производства аммиака.

С 2025 года в России планируется ввести акциз на газ, полученный для производства аммиака, а также на фармацевтическую субстанцию спирта этилового. Лекарственные средства облагаются акцизами по действующему законодательству.

В марте 2022 года Госдума приняла закон № 84931-8, который позволял производить на территории ОЭЗ этан, сжиженный углеводородный газ и жидкую сталь, акциз на которые был введен ранее.

Сроки внесения трехлетнего бюджета

Во втором чтении в законопроект также была внесена поправка, согласно которой крайний срок внесения в парламент проекта федерального бюджета на очередную трехлетку в 2024 году сдвигается на две недели - с 15 сентября на 1 октября.

"Мы закончили обсуждение очень серьезных поправок, связанных с налоговым законодательством. Совершенно очевидно, что вопрос требует очень серьезной, детальной проработки уже с точки зрения бюджетов всех уровней, поэтому необходимы большие сроки. Предлагается дать возможность правительству внести бюджет в срок не до 15 сентября, а до 1 октября, то есть дать им дополнительные две недели, чтобы проанализировать все эти вопросы, как они будут влиять на ситуацию, в том числе и в рамках прогноза по социально-экономическому развитию", - говорил ранее глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

Согласно действующей на данный момент ст. 192 Бюджетного кодекса правительство вносит на рассмотрение и утверждение в Госдуму проект федерального закона о федеральном бюджете не позднее 15 сентября текущего года. Эта дата была установлена в период пандемии, тогда как ранее в течение многих лет проект бюджета вносился в срок до 1 октября. Также, по закону, ЦБ вносит в Госдуму основные направления ДКП не позднее дня истечения предельного срока внесения проекта федерального бюджета.

В третьем чтении законопроект должен быть рассмотрен 10 июля.

Хроника 29 февраля – 09 июля 2024 годаИзменение налоговой системы
Алексей Лавров Андрей Макаров Госдума Правительство НДПИ НДФЛ Минфин
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