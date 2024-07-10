Более 140 кандидатов выдвинулись на выборы губернаторов в сентябре

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На предстоящие выборы высших должностных лиц, которые пройдут в сентябре в 21 регионе России, выдвинулись 143 кандидата; 116 из них от 19 политических партий и 27 - самовыдвиженцы, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"По состоянию на вчерашний вечер, в 21 регионе выдвинулось 143 кандидата. 116 от 19 политических партий и 27 - самовыдвиженцы. Пока зарегистрировано только пять кандидатов, которые были выдвинуты партиями", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в среду.

По ее словам, утратили статус выдвинутых кандидатов 16 человек, из них четыре - от партий и 12 - самовыдвиженцы. Отказано в регистрации трем претендентам.

Памфилова сообщила, что всего на предстоящие выборы различного уровня выдвинуты представители 22 партий из действующих 25 партий, которые имеют право участвовать в избирательных кампаниях. Больше всего кандидатов традиционно идет на выборы от парламентских партий. Почти 400 кандидатов выдвинула Партия пенсионеров; более 250 - "Коммунисты России", 181 - партия "Яблоко", 141 - "Зеленые" и 121 - "Гражданская платформа". Еще 6 329 человек намерены пойти на выборы как самовыдвиженцы.

На довыборы депутатов Госдумы по трем вакантным одномандатным округам двое выдвинулись в Хакасии; еще двое - в Ростовской области; в Брянской области пока никто не выдвинулся.

Ранее Памфилова сообщила, что в единый день голосования 8 сентября пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах. Запланированы выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона РФ и выборы депутатов Мосгордумы.