Российский космонавт Горбунов назначен в экипаж миссии Crew-9 к МКС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов назначен в состав экипажа американского пилотируемого корабля Crew Dragon, который в августе отправится к Международной космической станции (МКС) в рамках миссии SpaceX Crew-9, сообщает NASA.

Также в состав экипажа войдут три астронавта NASA - Зена Кардман (командир экипажа), Ник Хейг (пилот) и Стефани Уилсон (специалист миссии).

Для Горбунова этот полет будет первым в карьере космонавта.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" заявили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.