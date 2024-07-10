Минюст и Минкультуры вместе защитят нацбезопасность и суверенитет в культурной сфере

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минкультуры и Минюст подписали соглашение о взаимодействии по укреплению общероссийской гражданской идентичности и обеспечению защиты нацбезопасности и суверенитета России в области культуры, сообщила пресс-служба культурного ведомства.

Документ подписали министры Ольга Любимова и Константин Чуйченко.

Соглашение "подразумевает обширную совместную работу, в том числе по укреплению общероссийской гражданской идентичности и обеспечению защиты национальной безопасности и суверенитета РФ в сфере культуры", сказано в пресс-релизе.

Для этих целей министерства будут "проводить консультации и реализовывать совместные проекты, направленные на продвижение традиционных ценностей".

Одним из первых шагов станет совместная работа по распространению материалов выставки "Защита суверенитета Российского государства. История и современность", которая была представлена Минюстом на Петербургском международном юридическом форуме.