Руководитель арт-кластера "Таврида" Першин стал замминстра культуры

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин назначен заместителем министра культуры России, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Першин также был генеральным директором АНО "Центр поддержки культурных инициатив".

В середине августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее министру культуры увеличить количество заместителей и количество департаментов. Теперь министр культуры может иметь 5 заместителей вместо 4. Число департаментов в структуре центрального аппарата может быть увеличено с 8 до 9.