СКР завершил расследование дела о наемничестве в отношении американца Рида

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ завершил расследование дел в отношении пяти иностранцев, участвовавших в конфликте на стороне Украины, среди них - американец Тревор Рид, ранее уже бывший осужденным в РФ.

"Недавно для передачи в суд и заочного осуждения направлены уголовные дела в отношении еще пяти наемников: граждан Австралии - Нурина Абдельфетаха, Алжира - Луадахи Кусеила, Соединенных Штатов Америки - Мишлера Джастина Эллиота и Рида Тревора Рауди, а также Латвии - Юриса Юрашса", - сообщили в СК РФ по итогам совещания в Донецке, проведенного председателем ведомства Александром Бастрыкиным.

В апреле 2022 года Россия и США обменяли осужденного в РФ американца Рида на россиянина Константина Ярошенко.

Рид был осужден в июле 2020 года Головинским судом Москвы на девять лет лишения свободы в колонии общего режима за нападение на двоих полицейских в Москве. В суде он заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Американец отбывал наказание в колонии в Мордовии.

После освобождения он принял участие в боевых действиях на стороне Украины, получил ранение.