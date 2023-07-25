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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Госдеп США сообщил, что американец Тревор Рид получил ранение на Украине

В Госдепартаменте предостерегли граждан страны от посещения Украины

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Представитель Госдепа США Ведант Патель во вторник предостерег американских граждан от посещения Украины, напомнив о ранении там американца Тревора Рида.

"Мы знаем, что Тревор Рид был ранен при участии в боевых действиях на Украине", - сказал Патель на брифинге.

Он добавил, что США осведомлены о помощи НПО, благодаря которым Рида доставили в Германию, где ему оказывают медицинскую помощь.

При этом он добавил, что с самого начала конфликта на Украине США "предупреждают американских граждан, которые едут туда для участия в боевых действиях", что они "подвержены серьезному риску, в том числе риску попасть в плен, гибели или получения травм".

При этом, по словам Пателя, США не смогут помочь им в эвакуации. "Мы находимся не в том положении, чтобы предоставить помощь по эвакуации граждан США с Украины, в том числе американцев, которые могли решиться отправиться на Украину для участия в боевых действиях", - подчеркнул он.

В апреле 2022 года сообщалось, что американского студента Тревора Рида, осужденного в России за драку с полицейским при задержании, обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США по обвинению в подготовке к перевозке кокаина.

Тревор Рид США Госдепартамент США Украина
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