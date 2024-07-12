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Кремль заявил, что Орбан не сообщал Путину о намерении встретиться с Трампом

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не информировал президента РФ Владимира Путина во время состоявшейся ранее встречи о намерении встретиться с Дональдом Трампом, сообщили в Кремле.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, информировал ли Орбан Путина во время встречи о намерении встретиться с Трампом в Вашингтоне и передавал ли российский президент ему какое-то послание через премьера Венгрии.

"Отрицательный ответ на оба вопроса. Нет, господин Орбан не информировал Путина об этих своих планах, и никаких ни писем, никаких посланий, ни письменных, ни устных не передавалось", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин Виктор Орбан Дональд Трамп Венгрия США
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