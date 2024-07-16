В Европарламенте призвали приостановить право голоса Венгрии в Евросовете из-за поездок Орбана

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов Европарламента призывает приостановить право голоса Венгрии в Евросовете из-за поездок премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай, сообщает во вторник Politico.

В распоряжение издания попало письмо, в котором 63 члена Европарламента обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, уходящему председателю Евросовета Шарлю Мишелю и председателю Европарламента Роберте Метсоле. Депутаты заявили, что Орбан "уже причинил значительный урон, злоупотребляя своей ролью председателя совета".

"Это требует реальных действий, например, приостановления права голоса Венгрии в Евросовете, так как практика показывает, что простое словесное осуждение не влияет на действия Будапешта", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия попросила своих членов не посещать неформальные Советы ЕС в Венгрии в знак протеста против внешнеполитических инициатив Орбана.

Венгрия на полгода получила председательство в Евросовете 1 июля. После этого Орбан посетил Украину, Россию, КНР и США. Эти поездки он объяснил стремлением искать пути урегулирования украинского конфликта.

В институтах Евросоюза и государствах-членах ЕС несогласованные с Брюсселем визиты Орбана в Москву и Пекин вызвали раздражение и критику. Официальные лица ЕС неоднократно напоминали, что эти поездки могут расцениваться в качестве исключительно двусторонних контактов, не представляющих Евросоюз.

Орбан посетил 5 июля Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили возможности мирного урегулирования ситуации на Украине, а также развитие сотрудничества между Россией и Венгрией.