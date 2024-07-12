В Кремле отметили противоречие между членством Турции в НАТО и вступлением в ШОС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В ситуации с возможным вступлением Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества существуют противоречия между ее обязательствами как члена НАТО и основополагающими документами ШОС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, нам известно о намерении Турции присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества. Там есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позициями основополагающими Турции как члена НАТО, Североатлантического альянса, и с мировоззрением которое закреплено в основополагающих документах ШОС", - сказал Песков на брифинге.

"Есть определенные темы для обсуждения, но безусловно, вы знаете, что расширение ШОС - много стран проявляет интерес к ШОС, и эта тема на повестке дня", - продолжил он.

По его словам, точных сроков вступления Турции в ШОС нет.

Ранее о цели Турции вступить в ШОС заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.