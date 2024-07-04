Путин примет участие в саммите ШОС в Астане

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг в Астане примет участие в саммите ШОС, а также встретится с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

Накануне глава российского государства уже провел двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, коллегами из Турции, Азербайджана, Казахстана и Монголии Реджепом Тайипом Эрдоганом, Ильхамом Алиевым, Касым-Жомартом Токаевым и Ухнаагийном Хурэлсухом, а также с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков не исключал и других двусторонних встреч "на полях" саммита.

Как ожидается, на заседании совета глав государств ШОС участники обменяются мнениями об актуальных вопросах международной и региональной повестки дня.

Ушаков отметил, что в Астане Белоруссия впервые примет участие в саммите ШОС в качестве полноправного члена организации. Этот статус будет официально предоставлен Минску перед началом заседания. "Президент Белоруссии Лукашенко сможет с первых минут принять участие в заседании совета глав государств и выступить на нем", - пояснил помощник главы российского государства.

После заседания состоится церемония подписания официальных документов.

"По традиции центральным документом станет декларация совета глав государств... В этом документе найдут отражение консолидированные подходы стран-участниц к актуальным региональным и международным проблемам. Также будет подписано решение об утверждении инициативы "О мировом единстве за справедливый мир и согласие"", - рассказал Ушаков. По его словам, в документе будет подтверждена приверженность к формированию более представительного, демократического, справедливого, многополярного порядка при центральной координирующей роли ООН.

"Будет также принято заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства. Кроме того, будут утверждены предложения по комплексной модернизации деятельности ШОС применительно к сегодняшним реалиям", - добавил помощник президента.

Всего же планируется подписать 24 документа, сказал Ушаков.

Участники саммита утвердят решения об обновлении программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму, а также решение об антинаркотической стратегии на среднесрочную перспективу.

Кроме того, на заседании 4 июля будет рассмотрена ситуация в Афганистане, подведены итоги деятельности ШОС за 2023-2024 годы, рассмотрены вопросы ее дальнейшего укрепления, а также заслушаны доклады генсека организации и директора Региональной антитеррористической структуры (РАТС ШОС).

После церемонии подписания документов Путин встретится с Мохбером, рассказал Ушаков.

В четверг также пройдет заседание совета глав-членов ШОС состоится встреча в формате ШОС+.

"Данный формат обозначен как "ШОС+" впервые. До этого все приглашенные страны были представлены на расширенном заседании ШОС, которое транслировалось по телевидению, эти заседания проходили в присутствии прессы, а теперь официально провозглашен новый формат, который является обычным форматом для такого рода организаций", - пояснил Ушаков.

На этой встрече будут рассмотрены вопросы сотрудничества ШОС с приглашенными странами по международной и региональной тематике.

На ней помимо лидеров стран ШОС будут присутствовать руководители Азербайджана Ильхам Алиев, Катара Тамим Аль Тани, Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, правитель эмирата Рас эль-Хайм Шейх Мухаммед Бен Сауд Аль Касими и председатель народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Также запланировано присутствие руководителей исполнительных органов ООН, ОДКБ, СНГ, ЕврАзЭс, СВМДА и ОЭСР.

Ушаков рассказал, что по завершении всех мероприятий саммита запланирован подход Путина к российским журналистам.